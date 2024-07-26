Apartman sakinleri kötü kokuyu ihbar etti, çöp ev 5 saate temizlendi - Son Dakika
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Apartman sakinleri kötü kokuyu ihbar etti, çöp ev 5 saate temizlendi

Isparta'da psikolojik sıkıntıları bulunan bir adamın çöp dolu evi, apartman sakinlerinin ihbarı üzerine 5 saatlik bir çalışma sonucunda temizlendi. Ekipler, demir korkulukları keserek eve girdi.

26.07.2024 00:30
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Apartman sakinleri kötü kokuyu ihbar etti, çöp ev 5 saate temizlendi

Çöp dolu evin kapısını açamayan ekipler demir korkulukları keserek temizliğe başladı

ISPARTA - Isparta'da psikolojik sıkıntıları bulunan adam sokaktan topladığı eşyalarla evini çöpe çevirdi. Yoğun koku ihbarının ardından harekete geçen ekipler tıka basa çöp dolu olan eve balkon demir korkulukları keserek girdi.

Olay, Isparta'nın Yalvaç ilçesi Kaşyukarı Mahallesinde bulunan üç katlı apartmanın zemin katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evde yalnız yaşayan psikolojik sıkıntıları olduğu öğrenilen Hamdi Varal sokaktan topladığı çöpleri zemin kattaki dairesine ve bodrumuna biriktirmeye başladı. Binadan kötü kokuların gelmesinin üzerine apartman sakinleri durumu mahalle muhtarı Aziz Altıparmak'a bildirdi. İhbar üzerine 11 kişilik temizlik ekipleri harekete geçti. Dairenin çöple dolu olması sebebi ile kapıyı açarak eve giremeyen belediye ekipleri dairenin mutfak balkonunun demir korkulukları keserek içeri girdi. Ekipler tarafından yaklaşık 5 saatlik çalışmanın ardından ev temizlendi. Çöp evden üç kamyon çöp çıktığı bildirilirken, ekipler tarafından daha önce üç kez aynı temizlendiği öğrenildi.

Kaynak: İHA

Isparta, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Apartman sakinleri kötü kokuyu ihbar etti, çöp ev 5 saate temizlendi - Son Dakika

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