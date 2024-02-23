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Araba soyan hırsızlar kamerada

22 saatlik güvenlik kamerası görüntüsü izleyen polis şahısları operasyonla yakaladı

AKSARAY - Aksaray'da arabayla bir aracın yanına gelerek 57 saniyede otomobili soyup soğana çeviren ve güvenlik kamerasına yakalanan hırsızlar olay yerinden kaçtı ama polisten kaçamadı. 22 saatlik güvenlik kamerasını izleyen polis şüphelileri eliyle koymuş gibi bularak operasyonla yakaladı.

Olay Bahçesaray Mahallesi oto sanayi içerisinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sabah erken saatlerde bir araçla oto sanayine gelen 2 kişi araçlarını bir otomobilin yanına park ederek 57 saniye içinde otomobili soyup soğana çevirdi. Araçta bulunan 2 adet teyip, ses sistemi, 4 adet hoparlör ve çeşitli özel eşyaları çalan şahıslar olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Sabah saatlerinde sahibinin fark etmesi üzerine ortaya çıkan olay polise bildirildi. İhbar üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme ve araştırma başlattı. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde hırsızların peşine düşen polis, bölgede bulunan güvenlik kameralarından yola çıkarak şahısların kimliklerini tespit etti. Şahısların olayı gerçekleştirmesinden kaçış istikametine yönelik civardaki tüm kameralar dahil olmak üzere toplam 22 saatlik güvenlik kamerası görüntüsü izleyen polis şüphelileri eliyle koymuş gibi bularak gerçekleştirilen operasyonla yakaladı. Evde yapılan aramada araçtan çalınan malzemelerin bir kısmı bulunarak sahibine teslim edildi. Gözaltına alınan N.Y.ve F.A.isimli şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından Aksaray Adliyesine sevk edilirken N.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi. F.A. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.