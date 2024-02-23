Araba soyan hırsızlar kamerada
22 saatlik güvenlik kamerası görüntüsü izleyen polis şahısları operasyonla yakaladı
AKSARAY - Aksaray'da arabayla bir aracın yanına gelerek 57 saniyede otomobili soyup soğana çeviren ve güvenlik kamerasına yakalanan hırsızlar olay yerinden kaçtı ama polisten kaçamadı. 22 saatlik güvenlik kamerasını izleyen polis şüphelileri eliyle koymuş gibi bularak operasyonla yakaladı.
Olay Bahçesaray Mahallesi oto sanayi içerisinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sabah erken saatlerde bir araçla oto sanayine gelen 2 kişi araçlarını bir otomobilin yanına park ederek 57 saniye içinde otomobili soyup soğana çevirdi. Araçta bulunan 2 adet teyip, ses sistemi, 4 adet hoparlör ve çeşitli özel eşyaları çalan şahıslar olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Sabah saatlerinde sahibinin fark etmesi üzerine ortaya çıkan olay polise bildirildi. İhbar üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme ve araştırma başlattı. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde hırsızların peşine düşen polis, bölgede bulunan güvenlik kameralarından yola çıkarak şahısların kimliklerini tespit etti. Şahısların olayı gerçekleştirmesinden kaçış istikametine yönelik civardaki tüm kameralar dahil olmak üzere toplam 22 saatlik güvenlik kamerası görüntüsü izleyen polis şüphelileri eliyle koymuş gibi bularak gerçekleştirilen operasyonla yakaladı. Evde yapılan aramada araçtan çalınan malzemelerin bir kısmı bulunarak sahibine teslim edildi. Gözaltına alınan N.Y.ve F.A.isimli şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından Aksaray Adliyesine sevk edilirken N.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi. F.A. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Araba Soyan Hırsızlar Kamerada - Son Dakika
Ukrayna ordusu, Karadeniz yakınlarındaki Azak Denizi üzerinde uçan Rusya'ya ait A-50 tipi istihbarat uçağını düşürdü. Ukrayna sınır hattında istihbarat topladığı düşünülen uçağın havada vurulduğu ve düştükten sonra infilak ettiği anlara ait görüntüler de ortaya çıktı.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yerel seçimler öncesi Sancaktepe'de yaptığı konuşmasında ilk kez Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistemler açılışına Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu tarafından davet edildiğini söyledi. İmamoğlu, "Teşekkür ediyorum kendisine. Pazartesi oraya gideceğim. Şunun için gideceğim o açılışa: O bakanlık, o makamlar; onlar kadar benim. Benim makamım, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, benim kadar onların. Bunu onlara öğretene kadar, bunu her yerde anlatacağım" dedi.
BTK sayfasında paylaşılan bilgilere göre, popüler canlı yayın platformları arasında yer alan Twitch'e, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü kararıyla erişim engeli getirildi.
Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum'un bakanlık döneminde felaket bölgelerindeki hizmetlerinden övgüyle bahsetti. Konuşmasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na gönderme yapan Özdemir, ''Biz felaket zamanı balıkçıya, tatile gitmeyiz'' dedi.
Niğde'de kendisinden haber alınamayan 65 yaşındaki F.G. isimli kadın, evinde uyurken bulundu.
Mali Eylem Görev Gücü (FATF), kara para aklama ve terörizmin finansmanı konusunda belirlediği kriterleri, Türkiye'nin büyük ölçüde karşıladığı sonucuna vardı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek FATF'ın Türkiye kararını değerlendirerek, ''Ülkemizi gri listeden çıkarmak için teknik çalışmalarımızı başarıyla tamamladık. Haziran ayında yapılacak yerinde denetimle gri listeden çıkma süreci tamamlanmış olacak.'' ifadelerini kullandı.
6 yaşında evlendirilme davasında sanık Kadir İstekli, Yusuf Ziya Gümüşel ve Fatıma Gümüşel'in hapis cezası ile cezalandırıldıkları kararı istinaf mahkemesi bozdu. 20. Ceza Dairesi Kadir İstekli'nin iki suçtan cezalandırılması gerekirken tek suçtan cezalandırıldığı, anne Fatıma Gümüşel ve baba Yusuf Ziya Gümüşel'in ise anne ve baba olmalarından dolayı cezanın arttırılması gerektiğini belirterek kararın usul ve esas yönünden bozulmasına karar verdi. Sanıklar yeniden hakim karşısına çıkacak.
Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, Ankaragücü maçındaki hareketi nedeniyle tedbirsiz olarak PFDK'ye sevk edildi.
Almanya, kişisel kullanım amaçlı esrarı kısmen yasallaştırma yolunda ilerliyor. Yeni yasa, ülkeyi Malta ve Lüksemburg'tan sonra esrarı yasallaştıran 3. Avrupa Birliği ülkesi haline getirecek. Tartışmaların ardından Almanya parlamentosunun esrar kullanımını kısmen yasallaştırması bekleniyor. Yasa değişikliği, Almanya'yı Malta ve Lüksemburg'dan sonra esrarı kişisel kullanım için yasallaştıran üçüncü Avrupa Birliği ülkesi yapacak.
Sizin düşünceleriniz neler ?