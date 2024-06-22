Arabuluculuk Uygulamasıyla 3 Milyon 830 Bin Dosyada Anlaşma Sağlandı - Son Dakika
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Arabuluculuk Uygulamasıyla 3 Milyon 830 Bin Dosyada Anlaşma Sağlandı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye'de ilk kez 2013'te uygulanmaya başlanan arabuluculuk uygulamasıyla 3 milyon 830 bin dosyada anlaşma sağlandığını belirtti. Kira uyuşmazlıklarında da 96 bin 461 dosyada anlaşma sağlandığını ifade eden Tunç, arabuluculuk uygulamasının mahkemelerin iş yükünü azalttığını ve toplumsal uzlaşı kültürüne katkı sağladığını söyledi.

22.06.2024 15:24
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye'de ilk kez 2013'te uygulanmaya başlanan arabuluculuk uygulamasıyla 3 milyon 830 bin dosyada anlaşma sağlandığını belirterek, "11 yıl boyunca arabuluculukla çözüme kavuşturulan uyuşmazlıklar eğer arabuluculuk olmasaydı davaya intikal edecekti. Uygulama ile ortalama 689 mahkemenin iş yüküne tekabül eden uyuşmazlık, arabuluculuk ile sonuçlandı" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kira uyuşmazlıklarına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Kira uyuşmazlıklarında uygulanan arabuluculukla da 96 bin 461 dosyada anlaşma sağlandığının altını çizen Tunç, "Kira davalarında arabulucuya başvuru sayısı 176 bin 769'u buldu. Bu başvurulardan 96 bin 461'i anlaşma ile sonuçlandı. Böylece ortalama 192 binden fazla vatandaşımızın kira uyuşmazlığını yargıya taşımadan, barışçıl yolla çözümlenmesini sağlamış olduk" ifadesini kullandı.

Mahkemelerin iş yükünün de azaldığını belirten Bakan Tunç, uygulamanın aynı zamanda toplumsal uzlaşı kültürüne katkı sağladığını söyledi.

3 milyon 830 bin dosya anlaşma ile sonuçlandı

Bakan Tunç, uyuşmazlık problemlerinin çözümüne ilişkin ise şunları kaydetti:

"Arabuluculuk; iş uyuşmazlıklarında 1 Ocak 2018'den, ticari uyuşmazlıklarda 1 Ocak 2019'dan, tüketici uyuşmazlıklarında ise 28 Temmuz 2020'den itibaren zorunlu olarak uygulanıyor. İhtiyari arabuluculuksa hukuk sistemine 14 Kasım 2013'te kazandırıldı. Arabuluculukta bu güne kadar 5 milyon 956 bin 797 dosya sisteme girdi. Müzakeresi tamamlanan 5 milyon 766 bin 703 dosyadan 3 milyon 830 bin 372'si anlaşma ile çözüme kavuşturuldu."

Dosyalar arabuluculukla kısa sürede çözülüyor

"İş uyuşmazlıklarında müzakeresi tamamlanan 2 milyon 129 bin 311 dosyadan 1 milyon 54 bin 805'i anlaşma ile sonuçlandı ve başarı oranı yüzde 51 oldu. Bu dosyalar ortalama 10 gün gibi kısa bir sürede çözüme kavuşturuldu" diye Bakan Tunç, "Ticari arabuluculukta müzakeresi tamamlanan 817 bin 718 dosyadan 327 bin 221'i anlaşma ile sonuçlandı ve yüzde 41 başarı sağlandı. Arabulucular, bu dosyalarda ortalama 20 gün gibi kısa bir sürede tarafları uzlaştırdı. Tüketici uyuşmazlıklarında uygulamanın başladığı 28 Temmuz 2020'den bugüne kadar 415 bin 371 dosyada müzakere tamamlandı ve 153 bin 84'ü çözüme kavuştu. Başarı oranı yüzde 38 olarak gerçekleşti.

İhtiyari arabuluculukta müzakeresi tamamlanan 2 milyon 333 bin 780 dosyadan 2 milyon 182 bin 274 dosyada anlaşma sağlandı. Böylece müzakeresi tamamlananların anlaşma oranı yüzde 97 oldu. Kira arabuluculuğunda ise 176 bin 769 dosyanın müzakeresi tamamlandı, 96 bin 461 dosyada anlaşma sağlandı, başarı oranı yüzde 55 olarak gerçekleşti" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Arabuluculuk Uygulamasıyla 3 Milyon 830 Bin Dosyada Anlaşma Sağlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Arabuluculuk Uygulamasıyla 3 Milyon 830 Bin Dosyada Anlaşma Sağlandı - Son Dakika
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