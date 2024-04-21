Araç alışverişi anlaşmazlığında kan aktı: 1 ağır yaralı
ZONGULDAK - Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde silahla vurulan kişi ağır yaralandı.
Edinilen bilgiye göre olay gece saatlerinde ilçeye bağlı Gülüç beldesinde bir tekel bayi önünde meydana geldi. İddiaya göre aralarında daha önceden araç alışverişi olduğu öğrenilen ve sonradan anlaşmazlık yaşayan Barış K. ve İrfan C.Ç. tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Barış K, silahla vuruldu. Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu 112 acil ekiplerine haber verdiler. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Barış K.'ya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ilçedeki özel bir hastaneye kaldırdı. Barış K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayı gerçekleştirdiği iddiasıyla İrfan C.Ç. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi polis ekiplerince gözaltına alındı.
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