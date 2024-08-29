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Araç içerisinde sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı

TIR'la çarpışan minibüs bariyerlere çarparak durabildi

ANTALYA - Antalya'da meydana gelen trafik kazasında TIR ile çarpışan minibüs sürücü sıkıştığı araçtan yaralı olarak çıkartılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Antalya'nın Aksu ilçesi Antalya- Isparta karayolu üzerinde Fettahlı kavşağında meydana geldi. Antalya'dan Isparta yönüne seyir halinde ki Ufuk Usta idaresinde ki 31 APT 887 plakalı TIR, Aksu ilçesi Fettahlı Mahallesi kavşağında Bilal Demir yönetiminde ki 07 BRH 230 plakalı minibüs ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan minibüs yaklaşık 50 metre ilerde yol kenarında ki bariyerlere çarparak durabildi.

Sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri çıkardı

Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, Jandarma ve Bölge Trafik ekipleri sevk edildi. Çarpışmada ağır hasar alan minibüste sıkışan sürücü Bilal Demir, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkartıldı. İlk müdahalesi 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan Demir, ambulansta hastaneye kaldırıldı. Minibüs sürücüsü Bilal Demir'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.