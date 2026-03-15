Araç İçi Cezalar İptal Edildi

15.03.2026 16:07
İçişleri Bakanlığı, 27 Şubat'tan itibaren araç içi multimedya cezalarını iptal etti.

İçişleri Bakanlığı, yaptığı açıklamada kanun kapsamında araç içi multimedya ve görüntü cihazlarına ilişkin 27 Şubat tarihinden itibaren kesilen idari para cezalarının iptal edilmesine karar verildiğini duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, araç içi multimedya ve görüntü cihazlarına ilişkin kararların hakkaniyetli şekilde uygulanabilmesi amacıyla gerekli yönetmelik düzenlemesi yapılıncaya kadar, 27 Şubat tarihinden itibaren söz konusu hükme yönelik yaptırımların uygulanmasının geçici olarak durdurulduğu bildirildi.

Bakanlığın sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"27 Şubat 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7574 Sayılı Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında, multimedya ve görüntü cihazlarına ilişkin olarak 'sürücünün izleme ve kullanma alanı içinde kalan görüntü cihazlarını bulundurmak veya kullanmak' fiiline yönelik düzenleme yapılmıştır. Düzenlemeye ilişkin konunun taraflarının da görüşleri alınarak trafik güvenliğini etkilemeyecek şekilde, kanunun trafikte seyreden tüm araçlar bakımından tutarlı, açık, hakkaniyetli ve yeknesak biçimde uygulanabilmesini teminen gerekli yönetmelik düzenlemesi yapılıncaya kadar, anılan hükme ilişkin yaptırımların uygulanması durdurulmuştur. Bu kapsamda 27 Şubat 2026 tarihinden itibaren gerçekleşen cezai yaptırımların iptaline karar verilmiştir. Öte yandan; araçlara sonradan ilave edilen müzik sistemlerine yönelik denetimler 1 Nisan'a kadar rehberlik ve bilgilendirme amacıyla gerçekleştirilecek, bu tarihten itibaren ise ilgili kanun kapsamında denetimlere devam edilecektir." - ANKARA

Kaynak: İHA

