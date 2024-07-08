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Aracı alevlere teslim olan sürücünün çaresizliği kamerada

BURSA - Bursa'da aracı alevlere teslim olan sürücünün çaresizliği kameraya yansıdı.

Yangın, merkez Nilüfer ilçesi Ahmey Yesevi Mahallesi'nde meydana geldi. Seyir halindeki bir otomobil henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı bir anda alev aldı. Alevler kısa sürede tüm otomobili sararken sürücü canını kurtararak durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Otomobilde büyük bir hasar meydana gelirken yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Öte yandan, otomobil sürücüsü yangın başladıktan sonraki çaresizliği yoldan geçen bir sürücünün kamerasına yansıdı.