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Aracın camını patlatarak 50 bin TL'lik malzeme çaldı, kısa sürede yakalandı...O anlar kamerada

BURSA - Bursa'da hafif ticari aracın camını patlatarak 50 bin TL değerinde hırsızlık yapan şüpheli, polisin takibi sonucu kısa sürede yakalanarak tutuklandı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Çiftehavuzlar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki hafif ticari aracın camını patlatarak içinde 50 bin TL'lik inşaat malzemesi çalan şüpheliyi yakalamak için İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Ekipler, hırsızlık yaparak kayıplara karışan şüphelinin kimliğini tespit etmek için bölgede bulunan güvenlik kameralarını incelemeye alarak şüphelinin kimliğini kısa sürede tespit etti. 9 suç kaydı bulunan S.A. (30), polisin çalışmaları neticesinde sokak üzerinde gezerken Çiftehavuzlar Mahallesi'nde kıskıvrak yakaladı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan S.A., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.