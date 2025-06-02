Aracın motoruna giren yavru kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

HATAY - Hatay'ın Belen ilçesinde bir otomobilin motor kısmında sıkışan yavru kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Belen ilçesi Sarımazı Mahallesi Şehit Mahmut Acıl Caddesinde; bir araç sürücüsü park halindeki otomobilinden gelen miyavlama sesi sonrası aracın motor kısmına kedi girdiğini fark etti. Kediyi imkanlarıyla çıkaramayan vatandaş durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, bölgeye gelerek kediyi kurtarmak için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmasıyla aracın motor kısmında bulunan yavru kedi kurtarıldı. Beslenmesi yapılan kedi, ekipler tarafından güvenli bir alana alındı.