Otostopla seyahat eden bir kadın, Sapanca'da yaşadıklarını sosyal medya hesabından gözyaşları içinde paylaştı. İddiaya göre, yolculuk için bindiği tırın şoförü kadını kaçırmaya çalıştı.
O anları ağlayarak anlatan kadın, yaşadığı korkuyu "Sapanca'dan çıkmıştım. Tıra denk geldim. Allah belamı versin. Binmeyeceğim diyorum, hep Türk denk geliyor" sözleriyle dile getirdi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Aracına bindiği tır şoförü tarafından kaçırılmak istendi: Hep Türk geliyor - Son Dakika
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