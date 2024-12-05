Aracında Fareyi Konuşarak İkna Etmeye Çalıştı - Son Dakika
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Aracında Fareyi Konuşarak İkna Etmeye Çalıştı

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Antalya'da bir sürücü, seyir halindeyken aracının hava filtresinde bulunan iri bir lağım faresini çıkarmak için uzun süre mücadele etti. Aracın motor kaputunu açtığında fareyi görünce ne yapacağını bilemeyen sürücü, bir belediye temizlik görevlisinden yardım aldı.

05.12.2024 19:52  Güncelleme: 20:01
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Araca giren fareyi konuşarak ikna etmeye çalıştı: O anlar kamerada

Araç sahibi Erkan Sever:

"Fare baya büyüktü, iri bir şeydi. Korktum yani işin gerçeği, ne yapacağımı bilemedim"

ANTALYA - Antalya'da bir vatandaş seyir halindeyken aracının devir kaybetmesinin ardından motor kaputunu açınca hayatının şokunu yaşadı. Aracın hava filtresinde lağım faresi ile karşılaşan vatandaş, fareyi bulunduğu yerden çıkarmak için "Hadi oğlum çık git, hadi in aşağı geldik" diyerek ikna etmeye çalıştığı anlar kameraya yansıdı.

İlginç olay Antalya'nın Kepez ilçesi Karşıyaka Mahallesi 3938 sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde kızını okula bırakmak için ikametinden çıkan Erkan Sever isimli vatandaş, aracı ile bir süre süre ilerledikten sonra aniden devir kaybı ve çekişinde düşme olduğunu fark etti. Aracı uygun bir noktaya çeken Sever, aracın kaputunu açarak sorunun nerede olduğunu anlamaya çalıştı. Aracın motor kısmında ki elektrik tesisatının kablolarında yıpranma olduğu fark eden Sever, hava filtresinden gelen ses ile hayatının şokunu yaşadı.

Fareyi ikna etmeye çalıştı

Aracın hava filtresi girişinde bir lağım faresi olduğunu gören Erkan Sever, ne yapacağını bilemedi. O sırada bölgede görevli olan belediye temizlik görevlisinden yardım isteyen Sever, fareyi bulunduğu yerden çıkarmak için uzun süre çaba sarf etti. Bir değnek yardımıyla aracın hava filtresine sıkışan fareyi çıkarmaya çalışan Sever ve temizlik görevlisi o anları ve yaşadıkları şaşkınlığı cep telefonu kamerası ile kaydetti. İkilinin uzun çabaları sonucu fare sıkıştığı yerden çıkarıldı. Araç sahibi ve temizlik görevlisinin fareyi bulunduğu yerden çıkarma çabası sırasında "Hadi oğlum çık git, hadi in aşağı geldik. Hadi geldik, in artık. Ne gıcık bir hayvansın" dediği görüldü.

"Ne yapacağımı bilemedim"

Hava filtresinde fareyi görünce ne yapacağını şaşırdığı ve yoldan geçen bir temizlik görevlisinden yardım istediğini belirten Erkan Sever, "Aracımla seyir halindeyken hızdan kesti. Hızdan kesince arabamı sağ tarafa çekip motor kaputunu açtım. O esnada hava filtresinin içerisine sıkışmış olan bir fareyi gördüm. Ne yapacağımı şaşırmıştım, yoldan geçen Veysel kardeşimizi çağırdım. Geldi sağ olsun yardımımıza, fareyle ikimiz bir mücadele ettik. Kabloları falan tesisatları falan bayağı bir ısırmış. Ne yapacağımızı bilemedik, sağ olsun kardeşim yardımımıza geldi olay el attı. Beraber yardımlaşarak çıkartmış olduk" dedi.

Temizlik görevlisi yardım etti

Farenin çıkartılmasının ardından aracın sorununun geçtiğini belirten Sever, "Şu an araç çalışıyor, onu çıkartana kadarmış her şey. Hava filtresi içerisine giriyormuş neredeyse o esnada biz de çıkarttık. Buraları bayağı bir tiftiklemiş, kabloları ısırmış. Fare bayağı bir büyüktü, iri bir şeydi. Korktum yani işin gerçeği, ne yapacağımı bilemedim. O esnada yoldan geçen belediye işçisi arkadaşım sağ olsun yardımımıza koştu" dedi. Temizlik görevlisi Veysel Kök ise, fareyi çıkarmak için uzun süre uğraştıklarını belirterek "Sabah 9 sıralarda vatandaş arabasıyla uğraşıyordu, fare girdiğini söyledi. Bende bir dal aldım elime çıkardık. Hava filtresinden girmiş bayağı bir uğraştırdı. Kabloları kemirmiş, nasıl girdiyse bende şaşırdım. İlk ben kedi mi acaba dedim, ama fareymiş. Bayağı bir büyüktü sıkışmış, bayağı bir uğraştırdı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aracında Fareyi Konuşarak İkna Etmeye Çalıştı - Son Dakika

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