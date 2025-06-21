Aracını yol ortasına park edip gitti, savunması olayı gölgede bıraktı

Frdun:

Geçen gün trafik ışıklarında bir araç durdu önce arkasına döndü araç var mı diye baktı sonra soluna döndü gelen giden var mı diye kontrol etti daha sonra dikiz aynasında makyajını kontrol etti , rahat dört, beş dakika orada öylece bekledi, yeşil ışık yanmasına rağmen arkada biriken araçlara ve korna seslerine aldırış etmedi, sonra makyajı bitince aheste aheste yoluna devam etti.. Anlamadığım madem aldırış etmeyecek neden solunu ve arkasını amaçsızca kontrol etme gereği duydu..