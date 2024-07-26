Aracıyla kaçak göçmen taşıyan şahıs tutuklandı - Son Dakika
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Aracıyla kaçak göçmen taşıyan şahıs tutuklandı

Hatay'da yasa dışı yollardan ülkeye giren 2 yabancı uyruklu kişiyi taşıyan göçmen kaçakçısı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hatay Emniyet Müdürlüğü'nün aralıksız sürdürdüğü çalışmalar sonucunda tespit edilen araç, Antakya-Belen yolunda durduruldu. Araç içerisinde yapılan kontrolde, tanıtma kartı olmayan ve ikamet izni bulunmayan 2 yabancı uyruklu kişi tespit edildi. Kaçak göçmenleri taşıyan şahıs tutuklanırken, göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

26.07.2024 19:23
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Aracıyla kaçak göçmen taşıyan şahıs tutuklandı

HATAY - Hatay'da ülkeye yasa dışı yollardan giren yabancı uyruklu 2 kişiyi aracıyla taşımaktan gözaltına alınan göçmen kaçakçısı, çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü, göçmen kaçakçılığına yönelik çalışmaları aralıksız sürdürüyor. Ekipler tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda 25 Temmuz'da tespit edilen araç Antakya- Belen yolunda durduruldu. Araç içerisinde yapılan kontrolde, üzerinde herhangi bir tanıtma kartı olmayan ve ülkede geçerli ikamet izni olmadığı anlaşılan 2 yabancı uyruklu tespit edildi. Kaçak göçmenleri aracıyla taşıyan A.Ş., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kaçak göçmenler ise işlemleri sonrasında İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aracıyla kaçak göçmen taşıyan şahıs tutuklandı - Son Dakika

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