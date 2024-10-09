Aranan Hırsız Jandarma Tarafından Yakalandı

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Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 9 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan şahsı yakalayarak cezaevine gönderdi.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı, aranan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede hakkında bilişim sistemlerini kullanılmak suretiyle hırsızlık ve hükümlü ve tutuklunun kaçması suçlarından 9 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.K. isimli şahıs Erenler Mahallesi'nde yakalandı. Yakalanan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Afyonkarahisar E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - AFYONKARAHİSAR