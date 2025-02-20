Aranan Şahıs Afyonkarahisar'da Yakalandı

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Afyonkarahisar'da 4 ayrı suçtan toplamda 16 yıl 7 ay hapis cezasıyla aranan şahıs polis tarafından yakalandı.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Yapılan incelemede İ.G., isimli şahsın resmi belgede sahtecilik ve dolandırıcılık suçlarından 4 farklı dosyadan toplam 16 yıl 7 ay hapis cezası ile arandığı tespit edildi. Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi kent merkezinde yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs işlemleri sonrası sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR