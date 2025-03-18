Aranan Şahıs Afyonkarahisar'da Yakalandı

Afyonkarahisar'da 11 yıl 9 ay 17 gün hapis cezasıyla aranan şahıs polisin takibi sonrası yakalandı.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Yapılan incelemelerde Y.E.B., isimli şahsın 'kasten yaralama, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, silahla tehdit, birden fazla kişi tarafından birlikte silahla tehdit, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak veya kullanmak, cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve basit yaralama' suçlarından 11 yıl 9 ay 17 gün hapis cezası ile arandığı tespit edildi. Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi kent merkezinde yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs işlemleri sonrası sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR