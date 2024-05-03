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Polise taş ve sopalarla saldıranlar yakalandı

Aranan şahıs bu kez dolapta böyle yakalandı

MERSİN - Mersin polisinin aranan şahıslara yönelik düzenlediği operasyonda 80 kişi yakalandı, hırsızlıktan 5 yıl hapis cezası olan hükümlü ise saklandığı dolapta bulundu.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, aranan şahıslara yönelik çalışma gerçekleştirdi. Polisin çalışmasında çeşitli suçlardan cezaları bulunun şahsıların olduğu değerlendirilen 20 adres belirlendi. Belirlenen adreslere özel hareket ve ısıya duyarlı dronlarla eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda aranan 80 şahıs yakalandı.

Yakalanan hükümlülerden hırsızlıktan 5 yıl hapis cezası bulunan B.K. ise saklandığı dolapta çıktı. Şahsın dolapta yakalanma anıda kameraya yansıdı. Geçtiğimiz günlerde de polis aranan bir başka şahsı fayansın arkasında duvarın içinde yakalamıştı.

Gözaltına alınan 80 kişi adli işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.