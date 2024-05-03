Aranan şahıs bu kez dolapta böyle yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Aranan şahıs bu kez dolapta böyle yakalandı

Geniş Video İzle

Mersin polisinin düzenlediği operasyonda 80 kişi yakalanırken, hırsızlıktan 5 yıl hapis cezası olan bir hükümlü ise saklandığı dolapta bulundu. Polis, aranan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

03.05.2024 12:20  Güncelleme: 12:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aranan şahıs bu kez dolapta böyle yakalandı

MERSİN - Mersin polisinin aranan şahıslara yönelik düzenlediği operasyonda 80 kişi yakalandı, hırsızlıktan 5 yıl hapis cezası olan hükümlü ise saklandığı dolapta bulundu.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, aranan şahıslara yönelik çalışma gerçekleştirdi. Polisin çalışmasında çeşitli suçlardan cezaları bulunun şahsıların olduğu değerlendirilen 20 adres belirlendi. Belirlenen adreslere özel hareket ve ısıya duyarlı dronlarla eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda aranan 80 şahıs yakalandı.

Yakalanan hükümlülerden hırsızlıktan 5 yıl hapis cezası bulunan B.K. ise saklandığı dolapta çıktı. Şahsın dolapta yakalanma anıda kameraya yansıdı. Geçtiğimiz günlerde de polis aranan bir başka şahsı fayansın arkasında duvarın içinde yakalamıştı.

Gözaltına alınan 80 kişi adli işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: İHA

Operasyon, Mersin, Güvenlik, Suç, Polis, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Aranan şahıs bu kez dolapta böyle yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:50 Memur ve emeklilerin enflasyon zam oranı belli oldu Memur ve emeklilerin enflasyon zam oranı belli oldu
12:23 Irak’ın kuzeyinde 32 PKK’lı terörist etkisiz Irak'ın kuzeyinde 32 PKK'lı terörist etkisiz
12:15 Görüşmeden yeni detaylar Oturma düzenine itiraz eden Özel, Bahçeli’nin adı zikredilince ikna olmuş Görüşmeden yeni detaylar! Oturma düzenine itiraz eden Özel, Bahçeli'nin adı zikredilince ikna olmuş
11:15 Türkiye’nin tüm ticareti durdurması İsrail’de paniğe neden oldu: Sonuçları çok büyük olacak Türkiye'nin tüm ticareti durdurması İsrail'de paniğe neden oldu: Sonuçları çok büyük olacak
10:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan, sorumluluktan kaçan isimlere kızdı: Bazı arkadaşlar, tek sorumlu benmişim gibi davranıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, sorumluluktan kaçan isimlere kızdı: Bazı arkadaşlar, tek sorumlu benmişim gibi davranıyor
12:09 Depremde vefat eden Ahmet Eyüp Türkaslan’ın alacakları ödenmedi Depremde vefat eden Ahmet Eyüp Türkaslan'ın alacakları ödenmedi
11:41 Hazal Kaya’nın annesi kiracısıyla birbirine girdi: Ya 15 bin lira yatır, ya çık Hazal Kaya'nın annesi kiracısıyla birbirine girdi: Ya 15 bin lira yatır, ya çık
11:26 Bakan Şimşek’ten enflasyon rakamlarına ilk yorum: Mayısta zirveyi görecek sonra düşecek Bakan Şimşek'ten enflasyon rakamlarına ilk yorum: Mayısta zirveyi görecek sonra düşecek
11:17 1 Mayıs’ta polise taş ve sopayla saldıranlar yakalandı 1 Mayıs'ta polise taş ve sopayla saldıranlar yakalandı
11:02 Dizi aşkı yeniden alevlendi Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör, konserde görüntülendiler Dizi aşkı yeniden alevlendi! Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör, konserde görüntülendiler
10:49 Gram, çeyrek, cumhuriyet altını ne kadar İşte fiyatlar Gram, çeyrek, cumhuriyet altını ne kadar? İşte fiyatlar
10:40 Hasan Sözbilir, İzmir için uyardı: 7.1 büyüklüğünde deprem üretebilir Hasan Sözbilir, İzmir için uyardı: 7.1 büyüklüğünde deprem üretebilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2024 13:16:51. #1.11#
SON DAKİKA: Aranan şahıs bu kez dolapta böyle yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement