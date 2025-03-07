Aranan Şahıs Çanakkale'de Yakalandı

Çanakkale'de 26 yıl 5 ay hapis cezası olan ve aranması bulunan şahıs Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. İşlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan şahsın yakalanmasına yönelik yapılan çalışma neticesinde 26 yıl 5 ay hapis cezası olan ve araması bulunan T.C. (39) yakalandı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ÇANAKKALE