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Aranan şahıslara yönelik eş zamanlı operasyon: 7 şahıs yakalandı - Son Dakika
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Aranan şahıslara yönelik eş zamanlı operasyon: 7 şahıs yakalandı

Erzurum Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda, haklarında arama kararı bulunan 7 şahıs yakalandı. Operasyonlar, kamu düzeninin sağlanması ve aranan şahısların yakalanması amacıyla Erzurum İl Merkezi ve dış ilçelerde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Yakalanan şahıslar arasında hırsızlık, yağma, yaralama ve uyuşturucu suçlarından hapis cezası bulunan kişiler de yer almaktadır.

29.12.2023 - 17:58,  Güncelleme: 18:00
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Aranan şahıslara yönelik eş zamanlı operasyon: 7 şahıs yakalandı

ERZURUM - Erzurum Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent merkezi ve ilçelerde yapılan operasyonlarda haklarında arama kararı bulunan 7 şahıs yakalandı.

Kamu düzeninin sağlanması ve aranan şahısların yakalanması için 38 hedefe yönelik Erzurum İl Merkezinde ve dış ilçelerde eş zamanlı olarak operasyonlar düzenlendi.

Yapılan operasyonlarda kullanım gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık suçundan 24 yıl 7 ay 13 gün hapis cezası bulunan, E.B (23), Birden fazla kişi tarafından gece vakti silahla yağma suçundan 11 yıl hapis 8 ay cezası bulunan S.P (25), Bina İçerisinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan 5 yıl hapis 1 ay 20 gün cezası bulunan M.K (32), Bina İçerisinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık ve Basit Yaralama suçlarından 4 yıl 22 gün hapis cezası bulunan S.Ç.K, Kasten Yaralama suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan E.S.S (19), Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kabul Etmek veya Bulundurmak suçundan 2 yıl 5 ay hapis cezası bulunan A.T ve Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma veya Taşıma veya Bulundurma suçundan 10 ay hapis cezası bulunan S.C yakalandı.

Aranan şahıslara yönelik eş zamanlı operasyon: 7 şahıs yakalandı
Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Aranan şahıslara yönelik eş zamanlı operasyon: 7 şahıs yakalandı - Son Dakika


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