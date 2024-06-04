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Arazi anlaşmazlığında 1 kişiyi öldürüp 2 kişiyi yaralayan şahıs tutuklandı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle 1 kişiyi öldürüp 2 kişiyi yaralayan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi

SİVAS - Sivas'ın Şarkışla ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle 1 kişiyi öldürüp 2 kişiyi yaralayan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgileri göre olay dün akşam saatlerinde, Şarkışla ilçesine bağlı Kayapınar köyünde meydana geldi. İddialara göre S.S. isimli şahıs evinin önünde aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan B.A. ve oğulları Oğuz Arslan ile S.A.'ya pompalı tüfekle ateş açtı. Baba ve iki oğlu ağır yaralanırken, S.S. bir otomobille olay yerinden kaçtı. Ağır yaralı olan Oğuz Arslan ilçe hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Sivas'a sevk edildi. Üniversite hastanesine kaldırılan Oğuz Arslan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Jandarma ekiplerince yakalanan S.S. ise işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye çıkarılan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.