3 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı arazi kavgasında 19 gözaltı - Son Dakika
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3 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı arazi kavgasında 19 gözaltı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen arazi kavgasında 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Olayla ilgili 19 kişi gözaltına alındı.

31.08.2024 16:34
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3 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı arazi kavgasında 19 gözaltı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde geçtiğimiz günlerde 3 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı olayla ilgili 19 kişi jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Siverek'e bağlı Bayırözü kırsal mahallesinde, akraba aileler arasında çıkan arazi anlaşmazlığı nedeniyle meydana gelen silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralanmıştı. Olay sonrasında, Siverek Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, olaya karışan kişi ve kişileri tespit etmek amacıyla yaptıkları çalışma ve operasyonda 19 kişiyi gözaltına aldı.

Siverek Jandarma Komutanlığında işlemleri devam eden zanlılar, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilecek. Alınan bilgilere göre, soruşturmanın derinleştirildiği ve yeni gözaltıların devam edebileceği bildirildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa 3 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı arazi kavgasında 19 gözaltı - Son Dakika

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