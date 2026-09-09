Arazözler park eden araçlar yüzünden yanan binaya ulaşamadı - Son Dakika
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Arazözler park eden araçlar yüzünden yanan binaya ulaşamadı

Arazözler park eden araçlar yüzünden yanan binaya ulaşamadı
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Antalya’da çıkan ev yangınına giden itfaiye ekipleri, sokakta yolun sağına ve soluna park eden araçlar ve kaldırımdaki çelik dubalar yüzünden zorluk yaşadı.

Antalya'da çıkan ev yangınına giden itfaiye ekipleri, sokakta yolun sağına ve soluna park eden araçlar ve kaldırımdaki çelik dubalar yüzünden zorluk yaşadı. İtfaiyeler yanan binaya tam olarak yanaşamazken ekipler yangına itfaiye merdiveni ile dışarıdan müdahale etmek yerine ellerinde hortumlarla 4'üncü kata çıkarak müdahale etmek zorunda kaldılar.

Yangın, Aşağı Pazarcı Mahallesi 1052 Sokak'ta 4'üncü katta bulunan dairede başladı. İhbar üzerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat birimine bağlı ekipler bölgeye sevk edildi. 1052 Sokak'a gelen itfaiyeler sokak üzerinde sağlı sollu park eden araçlar ve sokak girişinde kaldırımda bulunan çelik dubalar yüzünden yangının meydana geldiği daireye tam olarak yanaşamadı.

İtfaiye arazözlerinin yanan daireye yanaşamaması nedeniyle yangına itfaiye merdiveninden müdahale edemeyen görevliler ellerinde hortumlarla 4'üncü kata çıkarak yangına müdahale etmek zorunda kaldı.

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda söndürülürken yangının çıktığı dairede oturma odasında bulunan klima ve televizyon başta olmak üzere eşyaların tamamı kullanılamaz hale geldi.

Yanan dairenin sahibi Abdullah Yılmaz kendilerinin köyde ikamet ettiğini zaman zaman yanan dairede kaldıklarını dairenin yakınında iş yerinde çalışan bir yakınlarının sık sık daireyi açarak kontrol ettiğini yangının büyük bir ihtimalle açık bırakılan klimadan kaynaklandığını söyledi.

Kaynak: İHA

Acil Durum, 3. Sayfa, İtfaiye, Antalya, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Arazözler park eden araçlar yüzünden yanan binaya ulaşamadı - Son Dakika

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