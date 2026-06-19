Arda'da 24 Ton Hurda Ele Geçirildi - Son Dakika
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Arda'da 24 Ton Hurda Ele Geçirildi

19.06.2026 00:48
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Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'nda 24 ton hurda malzeme ele geçirildi, sürücü hakkında işlem başlatıldı.

Ardahan'daki Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'nda, gerçekleştirilen denetimlerde 24 ton hurda malzeme ele geçirildi. Gümrük muhafaza ekipleri tarafından yapılan kontroller sırasında, beyan edilen yük ile araçta bulunan malzemeler arasında uyumsuzluk tespit edildi. Bunun üzerine araç detaylı incelemeye alındı.

Aktaş Gümrük Kapısı'nda görevli gümrük muhafaza ekipleri, yurda giriş yapmak üzere kapıya gelen bir tırı risk analizi kapsamında incelemeye aldı. Yapılan incelemelerde toplam 24 ton hurda malzemenin usulsüz şekilde taşındığı belirlendi. Ele geçirilen hurdaya el konulurken, olayla ilgili sürücü hakkında gerekli idari ve adli işlemler başlatıldı.

Yetkililer, sınır kapılarında kaçakçılıkla mücadele kapsamında denetimlerin aralıksız sürdürüldüğünü belirterek, yasa dışı ticaretin önlenmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla devam edeceğini ifade etti. - ARDAHAN

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Arda'da 24 Ton Hurda Ele Geçirildi - Son Dakika

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