Arda Turan\'ın kardeşi tanık olarak ifade verdi: \'Seçil\'e ne kadar para teslim ettiğimi bilmiyorum\'

Aralarında spor dünyasının ünlü isimleri Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera ve Selçuk İnan'ın da bulunduğu toplam 21 kişinin dolandırıldığı iddiasıyla 252 yıla kadar hapsi istenen banka şube müdürü Seçil Erzan ile birlikte 7 sanığın yargılandığı dördüncü duruşma devam ediyor. Duruşmada tanık olarak dinlenen Arda Turan'ın kardeşi Okan Turan, "5-6 kere Seçil'e para teslim ettim. Seçili arayıp bankaya gel gelme şeklinde iletişimimiz oluyordu. Ben Seçil'e ne kadar para teslim ettiğimi bilmiyorum. Vezne bölümünde de para teslim ettim. Bazen evrak alıyordum ama belge gibi değil" ifadelerini kullandı.
İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Seçil Erzan ve Ali Yörük getirilirken, tutuksuz sanıklardan Nazlı Can, Asiye Öztürk ve Atilla Yörük de duruşmaya geldi. Müştekiler ile çok sayıda taraf avukatı da duruşmaya katıldı.
"SEÇİL'E NE KADAR PARA TESLİM ETTİĞİMİ BİLMİYORUM"
Arda Turan'ın kardeşi tanık Okan Turan, "Ben şubeye gittiğimde zaman zaman Seçil'e bazen vezneye teslim ettim parayı. Bir defa gittiğimde de Asya Hanım sayım yaparken Seçil hanımda oradaydı. Yanımızda bankadan bir yetkili vardı. Para sayımı bitince, parayı o yetkiliye teslim etti" ifadelerini kullandı. Mahkeme başkanının banka yetkilisinin duruşma salonunda olup olmadığını sorması üzerine Okan Turan, Ali Yörük'ü gösterdi. Okan Turan ifadesinin devamında, "Parayı teslim ettim ve Ali'nin parayı alıp gittiğini gördüm. 5-6 kere Seçil'e para teslim ettim. Seçili arayıp bankaya gel gelme şeklinde iletişimimiz oluyordu. Ben Seçil'e ne kadar para teslim ettiğimi bilmiyorum. Vezne bölümünde de para teslim ettim. Bazen evrak alıyordum ama belge gibi değil. Ali Yörük ile Seçil Erzan'ın hiç konuştuğunu görmedim" dedi.
"SEÇİL ERZAN'DAN PARA TESLİM ALDIM"
Okan Turan, Seçil Erzan'ın avukatının "Ben Okan'a para ödemesi yaptım mı" sorusu üzerine, "Seçil Erzan'dan para teslim aldım. Kaç kere teslim aldım hatırlamıyorum" cevabını verdi.
İDDİANAME
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Galatasaraylı eski futbolcular Selçuk İnan, Emre Çolak, Emre Belözoğlu, Arda Turan, Fernando Muslera ile Buse Terim, Buse Terim'in eşi Volkan Bahçekapılı, eski kulüp tercümanı Musa Mert Çetin ve Emre Çolak'ın kardeşi Emrah Çolak gibi 18 isim şikayetçi olarak yer alıyordu. İlk duruşmanın ardından iş insanı Mert Zeydanlı, Deniz Güzel ve Nuray Şengüler'in iddianamelerinin de eklenmesiyle davadaki şikayetçi sayısı 21'e çıktı. Seçil Erzan için 'Özel Belgede Sahtecilik' ve 'Tacir veya Şirket Yöneticisi Olan ya da Şirket Adına Hareket Eden Kişilerin Ticari Faaliyetleri Sırasında Dolandırıcılık' suçlarından 77 yıldan 252 yıla kadar hapsi talep edilirken; diğer sanıklar Ali Yörük, Kerem Can, Hüseyin Eligül, Nazlı Can, Atilla Yörük ve Asiye Öztürk'ün ise aynı suçlardan 3 yıl ile 85 yıl arasında değişen oranlarda hapisle cezalandırılmaları istendi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Arda Turan'ın kardeşi tanık olarak ifade verdi: 'Seçil'e ne kadar para teslim ettiğimi bilmiyorum' - Son Dakika
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