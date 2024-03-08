Fatih Terim fonu dolandırıcılığı davası devam ediyor

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Yüksek kar getirili "Fatih Terim fonu" vaadiyle aralarında Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bulunduğu pek çok kişiyi dolandırdığı iddia edilen Seçil Erzan'ın yargılanmasına devam ediliyor. Mahkemeye müştekilerden Arda Turan ve Fernando Muslera da katıldı.

Yüksek kar getirisi bulunan güvenilir bir fon olduğunu ve Fatih Terim gibi isimlerin de bu fona dahil olduğunu söyleyerek aralarında tanınmış futbolcular Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan'ın da bulunduğu 21 kişiyi yaklaşık 25 milyon dolar ile 7 milyon 384 bin lira dolandırdığı iddia edilen Denizbank Levent Şubesi eski Müdürü Seçil Erzan'ın yargılanmasına devam ediliyor. İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen 7 sanıklı duruşmada, tutuklu sanıklar Seçil Erzan ile Ali Yörük ve bazı tutuksuz sanıklar hazır bulundu.

Turan ile Muslera da mahkeme salonunda

Kimlik tespitiyle başlayan duruşmaya müştekilerden Arda Turan ile Fernando Muslera'nın da arasında bulunduğu bazı müştekiler de katıldı. Müşteki avukatlarının ifadeleriyle duruşma devam ediyor. - İSTANBUL