Ardahan'da 5 yıl 10 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı - Son Dakika
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Ardahan'da 5 yıl 10 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Ardahan\'da 5 yıl 10 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Ardahan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, toplam 5 yıl 10 ay 12 gün hapis cezası bulunan C.A. isimli şahıs yakalandı. C.A., cebir, tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve uyuşturucu madde suçlarından aranıyordu. Şahsın Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri devam ediyor.

20.04.2024 19:07
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Ardahan'da 5 yıl 10 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Ardahan İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda toplam 5yıl 10 ay 12 gün hapis cezası olan 1 şahıs yakalandı. Yapılan çalışmada, cebir, tehdit ve hile kullanarak kişiye hürriyetinden yoksun kılma ve kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak suçlarında 5 yıl 10 ay 12 gün hapis cezası bulunan C.A. isimli şahıs yakalandı. C.A. isimli şahsın Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri devam ediyor. - ARDAHAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ardahan'da 5 yıl 10 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ardahan'da 5 yıl 10 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı - Son Dakika
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