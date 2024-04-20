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Ardahan'da 5 yıl 10 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Ardahan İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda toplam 5yıl 10 ay 12 gün hapis cezası olan 1 şahıs yakalandı. Yapılan çalışmada, cebir, tehdit ve hile kullanarak kişiye hürriyetinden yoksun kılma ve kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak suçlarında 5 yıl 10 ay 12 gün hapis cezası bulunan C.A. isimli şahıs yakalandı. C.A. isimli şahsın Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri devam ediyor. - ARDAHAN