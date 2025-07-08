Ardahan\'da Bilgilendirme Çalışması

Ardahan il Emniyet Müdürlüğü ekipleri, halk pazarında vatandaşlara ve pazarcı esnafına yönelik uyarı ve bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi.

Ardahan Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince, araç sürücülerine ve vatandaşlara yönelik bilgilendirme çalışması gerçekleştirildi. Ekipler, kadının şiddete karşı korunması için KADES uygulaması, internet üzerinden alışveriş işlemlerinde dikkat edilmesi gerekenler ile telefon dolandırıcılığı konularında vatandaşlar ile sürücülere detaylı bilgilendirmeler yaptı.

Ayrıca, kadın vatandaşlara KADES uygulamasını indirme ve kurma konusunda yardımcı olan ekipler, dolandırıcılık suçlarıyla ilgili broşürler dağıtarak, vatandaşların bu tür suçlara karşı dikkatli olmaları konusunda da uyarılarda bulundu. - ARDAHAN