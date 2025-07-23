Ardahan\'da Dolmuş Şoförlerine Denetim ve Yeni Düzenlemeler

Ardahan'da zabıta ekiplerinin yaptığı denetimlerde, bazı şoförlerin çalışma düzen ve saatine uymadığı belirlendi.

Ardahan'da şehir içinde hizmet veren dolmuşların çalışma saatleri ve uyması gereken kuralların belirlenmesi için Belediye Binası'nda Zabıta Müdürü Erdoğan Toptaş ile Ardahan Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Asım Özer ve dolmuş şoförlerinin katılımıyla bir toplantı düzenlendi.

Şehir içi dolmuşların çalışma düzen ve saatine uymadıkları yönünde gerek vatandaşların sözlü beyanı gerekse CİMER üzerinden gelen yazılı şikayetleri değerlendirmek üzere yapılan durum değerlendirme toplantısı sonucunda alınan karar gereği; Bundan böyle Şoförler Odası tarafından hafta içi ve hafta sonu olmak üzere hazırlanacak olan aylık dolmuş nöbet listeleri Zabıta Müdürlüğü ekiplerince dolmuş duraklarına asılacak. Söz konusu karara aykırı davranan, kurallara uymayan dolmuşçular hakkında yasal işlem başlatılacağı belirtildi.

Zabıta ekiplerinin yapacakları uyarılara 3.defa kayıtsız kalan dolmuş sahipleri için emre itaatsizlikten dolayı 1 ay trafikten men cezası verilmesi karara bağlandı. - ARDAHAN