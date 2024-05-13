Ardahan'da feci kaza... İki araç kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı
ARDAHAN - Ardahan'ın Göle ilçesinde meydana gelen kazada kamyonet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada iki sürücü yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Göle-Kars karayolu Demirkapı köyü istikametinde saat 16.30 sıralarında meydana geldi.
E. K. idaresindeki 25 HG 265 plakalı kamyonet ile F. G. yönetimindeki 75 AAE 454 plakalı otomobil, sağanak yağışında etkisiyle sürücülerin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kafa kafaya çarpıştı. Kazada iki sürücü yaralandı.
Ekipler, yaralıları Göle Devlet Hastanesine kaldırdı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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