Ardahan\'da İnsan Kaçakçılığı Suçundan Hükümlü Yakalandı

Kastamonu'da Şiddetli Fırtına: Uçan Evin Çatısı Apartman Duvarına Saplandı

Kastamonu'da saatteki hızı 90 kilometreye ulaşan şiddetli fırtına, ağaçları devirdi, apartmanların çatıları uçtu ve araçlarda büyük hasara neden oldu. Uçan evin çatısı ise bir apartmanın duvarına ok gibi saplandı. Fırtına sonucunda 2 kişi yaralandı.