Ardahan\'da İnsan Kaçakçılığı Suçundan Hükümlü Yakalandı

Ardahan'da insan kaçakçılığı suçundan hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Ardahan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, insan kaçakçılığı suçundan hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü U.K.'yi kent merkezinde saklandığı adreste yakaladı.
Firari hükümlü, işlemlerin ardından tutuklandı. - ARDAHAN
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Denizli'nin Buldan ilçesinde, tırın arkadan çarpması sonucu takla atan otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Kaza, Denizli-Manisa karayolu Derbent Mahallesi kavşağında meydana geldi. Yaralılar, Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesine sevk edildi ve hayati tehlikeleri bulunmamaktadır.
Isparta'da lisenin çatı katında çıkan yangın ekipler tarafından söndürüldü
Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde fırtına sonrası ormanlık alanda enerji nakil hattından çıktığı tahmin edilen yangın, hızlı müdahale sayesinde büyümeden kontrol altına alındı. Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arazözler yangına müdahale etti ve yangın söndürüldü.
Samsun'un Bafra ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle birçok ağaç devrildi ve elektrik tellerini kopardı. Fırtına nedeniyle günlük yaşam olumsuz etkilendi.
Kastamonu'da saatteki hızı 90 kilometreye ulaşan şiddetli fırtına, ağaçları devirdi, apartmanların çatıları uçtu ve araçlarda büyük hasara neden oldu. Uçan evin çatısı ise bir apartmanın duvarına ok gibi saplandı. Fırtına sonucunda 2 kişi yaralandı.
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