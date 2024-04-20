Ardahan'da İnsan Kaçakçılığı Suçundan Hükümlü Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Ardahan'da İnsan Kaçakçılığı Suçundan Hükümlü Yakalandı

Ardahan\'da İnsan Kaçakçılığı Suçundan Hükümlü Yakalandı

Ardahan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, insan kaçakçılığı suçundan hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü U.K.'yi kent merkezinde saklandığı adreste yakaladı. Firari hükümlü, işlemlerin ardından tutuklandı.

20.04.2024 19:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ardahan'da insan kaçakçılığı suçundan hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Ardahan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, insan kaçakçılığı suçundan hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü U.K.'yi kent merkezinde saklandığı adreste yakaladı.

Firari hükümlü, işlemlerin ardından tutuklandı. - ARDAHAN

Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Ardahan, Güvenlik, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ardahan'da İnsan Kaçakçılığı Suçundan Hükümlü Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Hamas lideri Heniyye ile görüşmesine ilişkin İsrailli bakandan hadsiz paylaşım Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hamas lideri Heniyye ile görüşmesine ilişkin İsrailli bakandan hadsiz paylaşım
18:53 Çankırı’da şiddetli fırtınaya dayanamayan cami minaresi devrildi Çankırı'da şiddetli fırtınaya dayanamayan cami minaresi devrildi
18:27 Sur Belediyesi’nde Atatürk ve Erdoğan’a hakaretle ilgili DEM Parti’den ilk sözler: Şahsın partiyle ilişkisi yok Sur Belediyesi'nde Atatürk ve Erdoğan'a hakaretle ilgili DEM Parti'den ilk sözler: Şahsın partiyle ilişkisi yok
17:35 Sur Belediyesi’nde mazbata töreni sırasında Atatürk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret eden şahıs gözaltına alındı Sur Belediyesi'nde mazbata töreni sırasında Atatürk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden şahıs gözaltına alındı
15:46 Fırtına ve sağanak yağış çok sayıda ili esir aldı Fırtına ve sağanak yağış çok sayıda ili esir aldı
18:50 İstanbul’da Yenibosna metro istasyonunu su bastı İstanbul'da Yenibosna metro istasyonunu su bastı
17:34 Fahiş fiyatlar isyan ettirdi Restoran ve kafelerde boykot hareketi büyüyor Fahiş fiyatlar isyan ettirdi! Restoran ve kafelerde boykot hareketi büyüyor
17:28 Görüntüler ortaya çıktı Hatay’da intihar eden şahıs yolda yürüyen kişinin üstüne düştü Görüntüler ortaya çıktı! Hatay'da intihar eden şahıs yolda yürüyen kişinin üstüne düştü
17:09 Edirne’de 14 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobilin karıştığı kazada 3 kişi yaralandı Edirne'de 14 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobilin karıştığı kazada 3 kişi yaralandı
16:04 Dolmabahçe’de Heniyye ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan net mesaj: İsrail bu zulmün bedelini bir gün ödeyecek Dolmabahçe'de Heniyye ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: İsrail bu zulmün bedelini bir gün ödeyecek
15:52 Tayyargiller’in 4’üncü çocuğu dünyaya geldi: Doğuma kadar her anlarını sosyal medyada paylaştı Tayyargiller'in 4'üncü çocuğu dünyaya geldi: Doğuma kadar her anlarını sosyal medyada paylaştı
15:43 İstanbulspor, Süper Lig’in bitimine 5 hafta kala küme düştü İstanbulspor, Süper Lig'in bitimine 5 hafta kala küme düştü
15:42 Herkes verdiği tepkiyi konuşuyor Fenerbahçe-Olympiakos maçına damga vuran görüntü Herkes verdiği tepkiyi konuşuyor! Fenerbahçe-Olympiakos maçına damga vuran görüntü
15:15 IMF Başkan Yardımcısı ve Bakan Şimşek birlikte poz verdi: Muhteşem görüşme IMF Başkan Yardımcısı ve Bakan Şimşek birlikte poz verdi: Muhteşem görüşme
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2024 20:41:27. #1.11#
SON DAKİKA: Ardahan'da İnsan Kaçakçılığı Suçundan Hükümlü Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement