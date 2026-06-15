Jandarma teşkilatının 187. kuruluş yıl dönümü törenlerle kutlandı

Ardahan'da, Jandarma Teşkilatının 187. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören ve etkinlik düzenlendi.

İl Jandarma Komutanlığı bahçesinde yapılan kutlamalara, Vali Mehmet Fatih Çiçekli, 25'inci Hudut Tugay ve Garnizon Komutanı Mehmet Cihanoğlu, İl Jandarma Komutanı, Jandarma Kıdemli Albay Sadık Gülecen, Belediye Başkanı Faruk Demir diğer yetkililer ve jandarma personeli ile aileleri katıldı.

Törende günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapan Jandarma Alay komutanı Gülecen, Jandarma Teşkilatı'nın ülkenin huzur ve güvenliğinin sağlanmasındaki rolüne vurgu yaptı. Gülecen, "Vatandaşa insan merkezli, adaletli, sevgi şefkat ile birleştirici ve kucaklayıcı yaklaşımıyla her zaman milletin yanında olmuştur. Kahramanca, canı pahasına tüm zor şartlarda en zor arazi kesimlerinde terörist ile mücadelede eden jandarma, emniyet teşkilatımız ve diğer kurum ve kuruluşlarla tam bir koordine içerisinde fedakarca görevini yapmaktadır" dedi.

Kutlamalar, askerlerin gösterileri, müzik dinletisi, çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödül verilmesi ve kurulan stantların gezilmesiyle sona erdi. - ARDAHAN