Jandarma teşkilatının 187. kuruluş yıl dönümü törenlerle kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Jandarma teşkilatının 187. kuruluş yıl dönümü törenlerle kutlandı

Jandarma teşkilatının 187. kuruluş yıl dönümü törenlerle kutlandı
15.06.2026 15:43  Güncelleme: 16:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ardahan'da Jandarma Teşkilatı'nın 187. kuruluş yıl dönümü törenle kutlandı. Vali, tugay komutanı ve diğer yetkililerin katıldığı etkinlikte jandarmanın ülke güvenliğindeki rolü vurgulandı.

Ardahan'da, Jandarma Teşkilatının 187. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören ve etkinlik düzenlendi.

İl Jandarma Komutanlığı bahçesinde yapılan kutlamalara, Vali Mehmet Fatih Çiçekli, 25'inci Hudut Tugay ve Garnizon Komutanı Mehmet Cihanoğlu, İl Jandarma Komutanı, Jandarma Kıdemli Albay Sadık Gülecen, Belediye Başkanı Faruk Demir diğer yetkililer ve jandarma personeli ile aileleri katıldı.

Törende günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapan Jandarma Alay komutanı Gülecen, Jandarma Teşkilatı'nın ülkenin huzur ve güvenliğinin sağlanmasındaki rolüne vurgu yaptı. Gülecen, "Vatandaşa insan merkezli, adaletli, sevgi şefkat ile birleştirici ve kucaklayıcı yaklaşımıyla her zaman milletin yanında olmuştur. Kahramanca, canı pahasına tüm zor şartlarda en zor arazi kesimlerinde terörist ile mücadelede eden jandarma, emniyet teşkilatımız ve diğer kurum ve kuruluşlarla tam bir koordine içerisinde fedakarca görevini yapmaktadır" dedi.

Kutlamalar, askerlerin gösterileri, müzik dinletisi, çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödül verilmesi ve kurulan stantların gezilmesiyle sona erdi. - ARDAHAN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Politika, 3. Sayfa, Güvenlik, Jandarma, Ardahan, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Jandarma teşkilatının 187. kuruluş yıl dönümü törenlerle kutlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Falçatayla kızını kaçıran kişinin kulağını kesip, kopardı Falçatayla kızını kaçıran kişinin kulağını kesip, kopardı
Beyaz et soruşturmasında gözaltına alınan 29 şüpheliye adli kontrol Beyaz et soruşturmasında gözaltına alınan 29 şüpheliye adli kontrol
Arjantinli tamircinin buluşu doğumda çığır açtı Arjantinli tamircinin buluşu doğumda çığır açtı
Önce başka otomobile sonra otobüse çarptı, aracının aldığı hasarı görünce sinirlerine hakim olamadı Önce başka otomobile sonra otobüse çarptı, aracının aldığı hasarı görünce sinirlerine hakim olamadı
Dünyaca ünlü şarkıcı Perrie Edwards, Süper Lig devinin eski yıldızıyla evlendi Dünyaca ünlü şarkıcı Perrie Edwards, Süper Lig devinin eski yıldızıyla evlendi
Rusya’dan dikkat çeken “Kilit rol“ açıklaması: Erdoğan ve Putin’i işaret ettiler Rusya'dan dikkat çeken "Kilit rol" açıklaması: Erdoğan ve Putin'i işaret ettiler

15:46
Grup toplantısı yapılmayacak, CHP’de sıradaki çekişme kurultay konusunda
Grup toplantısı yapılmayacak, CHP'de sıradaki çekişme kurultay konusunda
15:09
Kızılcık Şerbeti’nin Işıl’ı Ece İrtem hayatını kaybetti
Kızılcık Şerbeti’nin Işıl'ı Ece İrtem hayatını kaybetti
14:59
Bakan Çiftçi, yılbaşına kadar süre istedi: Sokak köpeklerinin hepsini barınaklara toplatacağım
Bakan Çiftçi, yılbaşına kadar süre istedi: Sokak köpeklerinin hepsini barınaklara toplatacağım
14:41
Ankara’ya yeni havalimanı Açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptı
Ankara'ya yeni havalimanı! Açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptı
13:38
ABD-İran anlaşmasında son dakika değişikliği Hürmüz detayı dikkat çekti
ABD-İran anlaşmasında son dakika değişikliği! Hürmüz detayı dikkat çekti
11:55
Dünya Kupası’nda vize krizi: ABD ve Kanada kapıları kapattı
Dünya Kupası'nda vize krizi: ABD ve Kanada kapıları kapattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2026 16:16:49. #7.13#
SON DAKİKA: Jandarma teşkilatının 187. kuruluş yıl dönümü törenlerle kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.