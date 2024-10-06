Ardahan\'da Kayıp 153 Hayvan Bulundu

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Ardahan'da kaybolan 153 büyükbaş hayvan jandarma ekiplerince bulunarak sahiplerine teslim edildi.

Ardahan Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir ayda 28 kayıp hayvan ihbarına ilişkin çalışma başlattı. Titizlikle yapılan çalışmalarda, 153 kayıp büyükbaş hayvanın tamamı bulunarak sahiplerine teslim edildiği belirtilen açıklamada, "Gece saatleri ve zor hava şartları dahil olmak üzere, mevcut tüm imkan ve kabiliyetler kullanılarak arama faaliyetleri başlatılmıştır. Gayretli ve özverili şekilde yürütülen arama çalışmaları neticesinde, 28 olayda 153 kayıp büyükbaş hayvan bulunarak sahiplerine teslim edilmiştir." denildi.

Başıboş bırakılan her hayvanın hırsızlığa davetiye çıkardığına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Bunu önlemek üzere hayvan sahipleri ve muhtarlarımız tarafından çobanların uyarılması önem arz etmektedir. Son bir ay içinde başıboş bırakılan hayvanlardan kaynaklı karayolları üzerinde 6 maddi hasarlı ve yaralanmalı trafik kazası meydana gelmiştir. Başıboş hayvan sahipleri hakkında trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten adli işlem yapılmaktadır. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için özellikle Karayolları kenarlarında hayvanları başıboş ve sahipsiz bırakmayalım." - ARDAHAN