Ardahan\'da park halindeki otomobilde yangın çıktı

İzmir'de parkta uyuşturucu satan 2 zanlı tutuklandı

İzmir'in Gaziemir ilçesinde bulunan Akatlar Parkı'nda uyuşturucu satıldığı ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışmalar sonucunda O.G. ve S.U. isimli zanlılar, otomobilde uyuşturucu satışı yaparken yakalandı. Şüphelilerin üzerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda uyuşturucu madde ele geçirildi. O.G. ve S.U. tutuklanırken, diğer şüpheliler ise savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.