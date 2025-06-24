Ardahan\'da Zabıta Ekipleri Kaldırım İşgallerine Karşı Denetim Yapıyor

Ardahan'da zabıta ekipleri vatandaşların kullanım alanı olan kaldırımların iş yerleri tarafından işgal edilmesinin önüne geçmek için denetim gerçekleştirdi.

Ardahan Belediyesi zabıta Ekipleri, vatandaşların kullanım alanı olan kaldırımların iş yerleri tarafından işgal edilmesinin önüne geçmek için denetimlerini sürdürüyor. Zabıta Müdürü Erdoğan Toptaş ile birlikte Atatürk Caddesi ve Kongre caddesi üzerinde denetim yapan ekipler yayaların geçişine engel oluşturan işyeri sahiplerini uyardı. Uyarıları dikkate almayarak işgale devam eden işyerleri hakkında ise ekipler tarafından tutanak tutulacak.

Kurallara aykırı bir şekilde tezgah açıp satış yapan seyyar satıcılar ve esnafa rutin denetimler yapılmaya devam edilecek. - ARDAHAN