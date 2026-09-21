Ardahan Göle'de balık ölümlerinde oksijenin kritik eşik altında olduğu tahmin edildi - Son Dakika
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Ardahan Göle'de balık ölümlerinde oksijenin kritik eşik altında olduğu tahmin edildi

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Ardahan Göle\'de balık ölümlerinde oksijenin kritik eşik altında olduğu tahmin edildi
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Ardahan Göle'de Kura Nehri'nde onlarca balık ölü bulununca İl Tarım ve Orman Müdürlüğü inceleme başlattı. Sürügüden köyü çevresinde ölümlerin 3 noktada toplandığı saptandı; sudan ve ölü balıklardan numune alınırken oksijenin kritik eşiğin altında olduğu tahmin ediliyor.

Ardahan'ın Göle ilçesi sınırlarındaki Kura Nehri'nde çok sayıda balığın ölü bulunması üzerine İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından inceleme başlatıldı. Ölümlerin nedeninin belirlenmesi amacıyla bölgeden numuneler alınırken, ekipler nehirde ve çevresinde çalışma yürütüyor.

Ardahan'ın Göle ilçesine bağlı Sürügüden köyü yakınlarında nehirde balık ölümlerini fark eden vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, nehirde incelemelerde bulundu. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Göle İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, balık ölümlerinin kaynağının belirlenmesi amacıyla sudan ve ölü balıklardan numune aldı. Saha incelemelerinde, balık ölümlerinin 3 farklı noktada yoğunlaştığı ve kıyıya vuran onlarca balığın olduğu belirlendi.

Ekiplerce, sudaki çözünmüş oksijen seviyesinin balıkların yaşamını sürdürebilmesi açısından kritik eşik değerinin altında olduğu tahmin edildi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Ardahan Göle'de balık ölümlerinde oksijenin kritik eşik altında olduğu tahmin edildi - Son Dakika
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