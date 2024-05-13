Ardahan Göle\'de Kamyonet ile Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Yaralı

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Ardahan'ın Göle ilçesinde meydana gelen kazada kamyonet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Göle-Kars karayolu Demirkapı köyü istikametinde saat 16.30 sıralarında meydana geldi. E.K. idaresindeki 25 HG 265 plakalı kamyonet ile F.G. yönetimindeki 75 AAE 454 plakalı otomobil, sağanak yağışın da etkisiyle sürücülerin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kafa kafaya çarpıştı. Kazada iki sürücü de yaralandı. Yaralılar ambulansla Göle Devlet Hastanesine kaldırılırken, jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ARDAHAN