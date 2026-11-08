Ardahan Hanak'ta JASAT, insan ticareti operasyonunda 2 şüpheliyi gözaltına aldı

Ardahan Hanak'ta JASAT, insan ticareti operasyonunda 2 şüpheliyi gözaltına aldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ardahan'ın Hanak ilçesinde JASAT'ın insan ticareti ve fuhuş operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. Adreste bulunan 4 yabancı uyruklu kadının mağdur oldukları değerlendirildi, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi ve adli soruşturma sürüyor.
Ardahan'ın Hanak ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen insan ticareti ve fuhuş operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Ardahan İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, insan ticareti ve fuhuş suçlarının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü. Çalışma kapsamında ilçede belirlenen bir adrese operasyon düzenleyen ekipler, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
Adreste insan ticareti mağduru oldukları değerlendirilen yabancı uyruklu 4 kadın tespit edilirken, yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
Operasyon kapsamında şüphelilerin faaliyetlerine yönelik inceleme başlatılırken, olayla ilgili adli soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: İHA
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