Ardahan merkezli uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Ardahan merkezli uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı

Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında İstanbul ve Muğla'da düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan 6 şüpheli tutuklanırken, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyonlarda uyuşturucu ve uyuşturucu malzemeleri ele geçirildi.

09.06.2024 00:31
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Ardahan merkezli İstanbul ve Muğla'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma çerçevesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi koordinesinde ekipler, Ardahan, İstanbul ve Muğla'da belirlenen adreslere eş zamanlı düzenledikleri operasyonlarda 8 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından mahkemeye çıkarılan K.G, S.S, O.U, S.Ç, S.A ve H.A tutuklanırken, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adreslerdeki yapılan aramalarda ise uyuşturucu ve çok sayıda uyuşturucuda kullanılan malzemeler ele geçirildi. - ARDAHAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ardahan merkezli uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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