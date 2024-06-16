Ardahan Valisi Kurban Bayramı Trafik Denetimlerini İnceledi - Son Dakika
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Ardahan Valisi Kurban Bayramı Trafik Denetimlerini İnceledi

Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, Göle Uygulama Noktası'nda trafik denetimleri yapan ekipleri ziyaret ederek, sürücülere trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulundu.

16.06.2024 13:46
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Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, Kurban Bayramı trafik tedbirleri kapsamında Göle Uygulama Noktasını ziyaret ederek, denetim yapan trafik ekiplerin çalışmalarına eşlik etti.

Beraberinde İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener ve İl Jandarma Komutanı Albay Ramazan Yiğit ile birlikte uygulama noktasına giden Vali Çiçek, sürücülere araçlarıyla hız yapmamaları, emniyet kemeri kullanmaları ve trafik kurallarına uymaları hususunda uyarılarda bulunup, bayramlarını tebrik etti.

Bayramı bayram tadında geçirmek istediklerini ifade eden Çiçek, "Amacımız hep birlikte toplum olarak bayramda kurallara uyalım ki bayramımız keyifli olsun." dedi. - ARDAHAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ardahan Valisi Kurban Bayramı Trafik Denetimlerini İnceledi - Son Dakika

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