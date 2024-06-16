Ardahan Valisi Kurban Bayramı Trafik Denetimlerini İnceledi

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Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, Kurban Bayramı trafik tedbirleri kapsamında Göle Uygulama Noktasını ziyaret ederek, denetim yapan trafik ekiplerin çalışmalarına eşlik etti.

Beraberinde İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener ve İl Jandarma Komutanı Albay Ramazan Yiğit ile birlikte uygulama noktasına giden Vali Çiçek, sürücülere araçlarıyla hız yapmamaları, emniyet kemeri kullanmaları ve trafik kurallarına uymaları hususunda uyarılarda bulunup, bayramlarını tebrik etti.

Bayramı bayram tadında geçirmek istediklerini ifade eden Çiçek, "Amacımız hep birlikte toplum olarak bayramda kurallara uyalım ki bayramımız keyifli olsun." dedi. - ARDAHAN