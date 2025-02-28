Ardeşen Belediye Başkan Yardımcısı Kuyumcu ve CHP İlçe Kadın Kolları Başkanı Seferoğlu'na silahlı saldırı - Son Dakika
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Ardeşen Belediye Başkan Yardımcısı Kuyumcu ve CHP İlçe Kadın Kolları Başkanı Seferoğlu'na silahlı saldırı

Ardeşen Belediye Başkan Yardımcısı Kuyumcu ve CHP İlçe Kadın Kolları Başkanı Seferoğlu'na silahlı saldırı Rize'nin Ardeşen İlçesi Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Kuyumcu ve CHP İlçe Kadın Kolları Başkanı Müjgan Seferoğlu uğradığı silahlı saldırıda yaralandı.

28.02.2025 15:31  Güncelleme: 15:33
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Ardeşen Belediye Başkan Yardımcısı Kuyumcu ve CHP İlçe Kadın Kolları Başkanı Seferoğlu'na silahlı saldırı

RİZE - Rize'nin Ardeşen İlçesi Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Kuyumcu ve CHP İlçe Kadın Kolları Başkanı Müjgan Seferoğlu uğradığı silahlı saldırıda yaralandı.

Olay Ardeşen ilçesinde Ardeşen Belediyesi'ne ait Taş Konak Sosyal Tesisleri'nde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ardeşen Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Kuyumcu ve CHP İlçe Kadın Kolları Başkanı Müjgan Seferoğlu, yanlarında 1 kişiyle daha Taş Konak Sosyal Tesisleri'nde oturduğu sırada tesisten içeriye giren A.E.'nin silahlı saldırısına uğradı. Vücudunun çeşitli yerlerine 3 kurşun isabet eden Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Kuyumcu ve ayağına kurşun isabet eden ve CHP Ardeşen İlçe Kadın Kolları Başkanı Müjgan Seferoğlu yaralandı. Yaralılar olay yerine yapılan ilk müdahalenin ardından Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kadın Kolları başkanı Seferoğlu'nun tedavisi Kaçkar Devlet Hastanesi'nde sürerken, Belediye Başkan Yardımcısı Kuyumcu durumunun ciddiyeti nedeniyle Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ardeşen Belediye Başkan Yardımcısı Kuyumcu ve CHP İlçe Kadın Kolları Başkanı Seferoğlu'na silahlı saldırı - Son Dakika

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