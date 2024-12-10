Arhavi Belediyesi'nde Zimmet Suçu İddiası: Üç Personel Hakkında Soruşturma Başlatıldı - Son Dakika
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Arhavi Belediyesi'nde Zimmet Suçu İddiası: Üç Personel Hakkında Soruşturma Başlatıldı

Arhavi Belediyesi\'nde Zimmet Suçu İddiası: Üç Personel Hakkında Soruşturma Başlatıldı

Artvin'in Arhavi ilçe belediyesinde yapılan incelemeler sonucunda üç personelin zimmet suçu işlediği tespit edildi. Belediye Başkanı Turgay Ataselim, İçişleri Bakanlığı'ndan müfettiş talep etti ve konuyla ilgili adli süreçlerin başlatıldığını açıkladı.

10.12.2024 09:50  Güncelleme: 09:52
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Artvin'in Arhavi ilçe belediyesinde yapılan inceleme sonucunda 1 Ağustos 2022 tarihinden itibaren görevli üç personelin zimmet suçu işlediği tespit edilirken, bu personeller hakkında adli ve idari soruşturma süreçleri başlatıldı. Arhavi Belediye Başkanı Turgay Ataselim'in talebi üzerine İçişleri Bakanlığından müfettiş talep edildi müfettiş geldiğinde daha kapsamlı bir inceleme başlatılacak.

Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Başkan Turgay Ataselim, "İlk altı aylık belediye başkanlığımız süresince, özellikle ilk üç ay yoğun ziyaretler ve programlar nedeniyle saha çalışmaları ve belediye işleri arasında yoğun bir dönem geçirdik. Ancak, milletimizin parasının emaneti üzerimde bir yük olduğu bilinciyle, tüm birimlerde detaylı incelemeler yaptık. Olayı tüm boyutlarıyla tespit ettik; kimlerin içinde olduğunu ve olayın hangi boyutta gerçekleştiğini öğrendik. Bu tespitlerimizin ardından derhal suç duyurusunda bulunarak adli süreci başlattık. Aynı zamanda konunun tüm yönleriyle aydınlatılması için İçişleri Bakanlığı'ndan müfettiş talep ettik" dedi.

Başkan Ataselim, belediye olarak mali disiplin ve şeffaflık ilkesine bağlılıklarını vurgulayarak "Milletin bir kuruş parasını kimsenin yemesine asla izin vermeyiz. Kamu kaynaklarının doğru ve etkin kullanılması bizim birinci önceliğimizdir" diye konuştu.

Ataselim, bu sürecin hukuka uygun bir şekilde titizlikle yürütüldüğünü ve kamuoyunun bilgilendirilmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi. - ARTVİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Arhavi Belediyesi'nde Zimmet Suçu İddiası: Üç Personel Hakkında Soruşturma Başlatıldı - Son Dakika

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