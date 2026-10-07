Arhavi\'de altını sahibine teslim eden belediye personeli 5 bin TL ile ödüllendirildi

Artvin'in Arhavi ilçesinde görevi sırasında bulduğu altını sahibine teslim eden belediye personeli Yaşar Şimşek, 5 bin TL ile ödüllendirildi.

Arhavi Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı Temizlik Hizmetleri personeli Yaşar Şimşek, görev yaptığı sırada yerde altın buldu. Altının sahibine ulaşmasını sağlayan Şimşek, bulduğu altını sahibine teslim etti.

Şimşek'in duyarlı davranışı, belediyenin ekim ayı meclis toplantısında ödüllendirildi. Arhavi Belediye Başkanı Turgay Ataselim, örnek davranışından dolayı Şimşek'i tebrik ederek kendisine 5 bin TL nakit ödül takdim etti.