Arı Sokmasıyla Hayatını Kaybetti

Denizli'de arı sokması sonucu fenalaşarak hastaneye kaldırılan yaşlı adam hastanede 3 gün yoğum bakımından ardından yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetti.

Olay, Pamukkale ilçesi Karataş Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 55 yaşındaki Hüseyin Karataş'a arı soktu. Sokmanın ardından aniden fenalaşan Hüseyin Karataş'ın yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine sağlık ekipleri ilk müdahalelerin ardından ambulans ile hastaneye sevk etti.

Hastanede yoğun bakım ünitesine alınan Karataş'ın, arı alerjisi nedeniyle anafilaktik şoka girdiği öğrenildi. Hastanede tedavi gören Hüseyin Karataş 3 günlük yaşam mücadelesinin ardından doktorların tüm müdahalelerin ardından hayatını kaybetti. Hüseyin Karataş'ın vefatı yakınları tarafından büyük üzüntüye neden oldu.

Hayatını kaybeden Hüseyin Karataş, Bağbaşı Merkez camide kılınan cenaze namazının ardından Bağbaşı mezarlığına defnedildi. - DENİZLİ