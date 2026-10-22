Arıboğan hakkındaki terör örgütüne yardım iddianamesi 25. Ağır Ceza'da kabul edildi

Arıboğan hakkındaki terör örgütüne yardım iddianamesi 25. Ağır Ceza'da kabul edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eski TFF Başkan Vekili Lütfi Arıboğan hakkında, silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme suçundan iddianame hazırlandı. Söz konusu iddianame 25. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.
Eski TFF Başkan Vekili Lütfi Arıboğan hakkında "silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan iddianame düzenlendi. Hazırlanan iddianame 25. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.
Kaynak: İHA
Sizin düşünceleriniz neler ?