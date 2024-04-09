Sakarya'nın Arifiye ilçesinde alacak-verecek sebebi ile tartıştığı kişiyi bacağından silahla vurarak yaralayan şahıs kayıplara karıştı.
Olay, Arifiye Dörtyol mevkiinde meydana geldi. Aralarında alacak-verecek meselesi olduğu iddia edilen F.K. (36) ile D.K. arasında tartışma yaşandı. Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen olay esnasında D.K., silah ile F.K.'yi bacağından vurarak yaraladı. Olayın haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi gerçekleştirilen yaralı F.K., Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, polis ekipleri olay yerinden kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. - SAKARYA
Son Dakika › 3.Sayfa › Arifiye'de alacak-verecek tartışması: Bir kişi silahla yaralandı - Son Dakika
Kocaeli'den İzmir'e giden bir yolcu otobüsü, Bursa-İstanbul yolu Orhangazi Tüneli girişinde aniden alev aldı. Otobüs şoförü tarafından hızla tahliye edilen 39 yolcu, dumandan etkilenen kişi sayısı ise 16'ya yükseldi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, otobüs tamamen kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde, 80 suç kaydı bulunan bir adam, ayrıldığı eski eşine bıçakla saldırdı. 46 yaşındaki kadın yaralandı. Olayın ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alınan adam hakkında inceleme başlatıldı.
Kağıthane'de aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan tartışma silahlı saldırıya dönüştü. Saldırı sonucunda 2 kişi hayatını kaybederken, 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Olay yerinde yapılan incelemede 40 boş kovan bulunurken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Kağıthane Kaymakamlığı ise olayın karşılıklı husumet ve alacak verecek meselesinden çıktığını belirtti.
Sakarya'nın Pamukova ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. Yenice Mahallesi'nde çıkan kavgada yaralanan M.S'nin eşi G.S hastaneden taburcu edildi. Olayda kullanılan silahla birlikte M.S. polis tarafından yakalandı.
Beylikdüzü'nde boşanma aşamasındaki eşini sokakta bıçaklayarak ağır yaralayan şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Ş.N.B. isimli kadın, boşanma aşamasında olduğu eşi M.B. ile buluştu. İkili arasında çıkan tartışma sonucunda şüpheli M.B., yanında bulunan bıçakla Ş.N.B'yi sokak ortasında bıçakladı. Ağır yaralanan kadın, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, yürüttükleri çalışma sonucu şüpheli M.B'yi yakalayarak gözaltına aldı. Ş.N.B'nin hayati tehlikesi devam ediyor.
Kağıthane'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaşamını yetirdi, biri ağır 2 kişi yaralandı. Gürsel Mahallesi'nde meydana gelen olayda, husumetli iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 2 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi ağır yaralandı. Yaralılardan birinin hayati tehlikesi bulunuyor. İnceleme sonucunda, olaya karışan kişilerin suç kayıtlarının olduğu belirlendi. Olay yerinde yapılan aramada 40 boş kovan bulundu.
Denizli'nin Tavas ilçesinde meydana gelen kazada, motosiklet ile çarpışan otomobil köprüden aşağıya düştü. Kazada, motosiklette bulunan 2 kişi ile otomobilde bulunan 1 kişi hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kütahya'da Meydan Mahallesinde Motosikletli Polis Timleri tarafından yapılan çalışmalarda, M.O. isimli bir şahsın üst aramasında 1.77 gram bonzai ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada minibüs ile kamyonetin çarpıştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada 3 kişi yaralandı. Kaza sonucu sürücüler ile minibüsteki yolcu hastaneye kaldırıldı.
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