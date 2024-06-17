Arifiye'de Borç İsteyen Adam Silahla Vuruldu, Hayatını Kaybetti

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Sakarya'nın Arifiye ilçesinde iddiaya göre, alacağını istemek için makine imalatı yapan işletmeye giden 45 yaşındaki adam, işletme sahibi tarafından silahla vuruldu. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldıran adam iki gün sonra hayatını kaybederken olayın şüphelisi tutuklandı.

Arifiye ilçesinde bulunan makine imalatı yapan bir işletmede 15 Haziran günü meydana gelen olayda iddiaya göre, 45 yaşındaki Orhan Akoğlu, işletme sahibi 32 yaşındaki A.T.'den borcunu ödemesini istedi. Taraflar arasında çıkan sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşürken A.T. yanındaki tabancayla Akoğlu'na ateş etti. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne (SEAH) sevk edildi. Akoğlu, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak iki gün sonra hayatını kaybetti. Hususa ilişkin inceleme başlatan polis ekipleri şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAKARYA