Arifiye'de Feci Kaza: Kadın Hayatını Kaybetti

Sakarya'nın Arifiye ilçesi D-650 karayolunda SUV tarzı araç çarptıktan sonra üzerinden farklı bir araç geçerek olay yerinde hayatını kaybeden kadının kimliği belli oldu.

Feci kaza, D-650 kara yolu Arifiye ilçesi Aşağı Kirazca Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bariyerlerden yola atladığı iddia edilen İpek Demirtaş'a (24), Sakarya yönünde ilerlemekte olan Y.K. idaresindeki 34 EBZ 131 plakalı SUV tarzı araç çarptı. Çarpmanın etkisi ile sağ şeride düşen talihsiz kadının üzerinden K.E. kontrolündeki farklı bir araç geçti. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, Demirtaş'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaşanan feci kazanın ardından kadının cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Ön Otopsi Merkezi'ne gönderildi. - SAKARYA