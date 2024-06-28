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Arıza yapan tırın dorsesine çarpan kamyon, saatler sonra alev aldı: 1 yaralı

BOLU - Bolu'da arıza yapan tırın dorsesine aynı istikamette giden kamyon çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonda sıkışarak yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından yediemin otoparkına çekilen kamyon park halindeyken alev aldı.

Kaza, D-100 Karayolu Paşaköy Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametinde seyreden Birol G. idaresindeki 06 BR 6046 plakalı tır arızalandı. Yolun sağ şeridinde kalan tıra aynı istikamette giden Özcan T. yönetimindeki 34 TP 5914 plakalı kamyon çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonun ön kabini kağıt gibi ezildi. Sürücü Özcan T. dorse ile kamyon içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışarak yaralanan Özcan T. itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı. Yaralı sürücü Özcan T., ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından kamyon yoldan kaldırılarak yediemin otoparkına çekildi. Kazaya karışan kamyon yaklaşık 2 saat sonra otoparkta alev aldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kazalı kamyonda çıkan yangın söndürüldü.