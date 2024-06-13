Arjantin'de Ekonomik Reform Paketine Karşı Gösterilerde Çatışma Çıktı - Son Dakika
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Arjantin'de Ekonomik Reform Paketine Karşı Gösterilerde Çatışma Çıktı

Arjantin'de Devlet Başkanı Javier Milei hükümetinin hazırladığı ekonomik reform paketine karşı gerçekleştirilen gösterilerde polis ile protestocular arasında çatışma çıktı. Sokaklar savaş alanına döndü. Binlerce kişi reformun halka zarar vereceğini belirterek Kongre'ye yürüdü. Polisin müdahalesiyle göstericiler taş ve molotof kokteyli attı. Çıkan çatışmada 20 polis yaralandı, 15 kişi gözaltına alındı. Reform paketi Senato'da kabul edildi ve Temsilciler Meclisi'ne sunulacak. Pakette ekonomik acil durum ilanı, emekli maaşlarında kesinti ve kamu kurumlarının özelleştirilmesi gibi maddeler yer alıyor.

13.06.2024 10:57
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Arjantin'de Devlet Başkanı Javier Milei hükümetinin hazırladığı ekonomik reform paketine karşı gerçekleştirilen gösterilerde polis ile protestocular arasında çatışma çıktı. Sokaklar savaş alanına döndü.

Arjantin'de Devlet Başkanı Javier Milei hükümetinin ekonomik reform paketi nedeniyle binlerce kişi sokaklara döküldü. Reformun halka zarar vereceğini belirten göstericiler, "Ülkemiz satılık değil" sloganları atarak paketin görüşüldüğü Kongre'ye yürüdü. Ancak polisin müdahalesi gecikmedi. Göstericiler göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su kullanan polise taş ve molotof kokteyli attı, ortalık savaş alanına döndü. Polisin gazlı müdahalesinden etkilenen 5 muhalif milletvekili hastaneye kaldırıldı. Onlarca kişiye ise olay yerinde tıbbi müdahale yapıldı. Yetkililer, çıkan çatışmada en az 20 polisin yaralandığını, 15 kişinin gözaltına alındığını, ayrıca göstericilerin 2 aracı ateşe verdiğini belirtti.

Reform paketi görüşme aşamasında

238 maddelik ekonomik reform paketi Kongre'nin üst kanadı Senato'da yapılan oylamada genel hatlarıyla kabul edildi. Bugün maddeleri tek tek görüşülecek olan tasarı, tamamen kabul edilmesi durumunda nihai onay için yeniden Kongre'nin alt kanadı Temsilciler Meclisi'ne sunulacak.

Milei hükümetinin ekonomiyi canlandırmayı hedeflediği reform paketi, Nisan ayında Temsilciler Meclisi'nde büyük değişiklikler yapılarak oy çokluğuyla kabul edilmişti.

Tepki çeken reform paketi

Ülkede radikal bir değişikliğe yol açacağı belirtilen reform paketinde ekonomik acil durum ilan edilmesi, emekli maaşları ve işçi haklarında kesinti, kamu kurumlarının özelleştirilmesi gibi maddeler yer alıyor. 6 ay önce göreve gelen Devlet Başkanı Milei'nin planına sol siyasi partiler, işçi sendikaları, emekliler, öğretmenler ve sivil toplum kuruluşları karşı çıkıyor. Ekonomi Bakanı Luis Caputo ise tasarının ekonomik toparlanmayı hızlandırıcı ve kolaylaştırıcı olduğunu belirtiyor.

Yıllık enflasyonun şu anda yüzde 300'e yakın olduğu Arjantin'de halkın yarısından fazlası yoksulluk içinde yaşıyor. - BUENOS AIRES

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Arjantin'de Ekonomik Reform Paketine Karşı Gösterilerde Çatışma Çıktı - Son Dakika

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