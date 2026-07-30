Arjantin'de Helikopter Kazası: 7 Ölü

Arjantin'de orman yangını tatbikatı sırasında düşen helikopterde bulunan 7 kişi hayatını kaybetti.

Arjantin'de orman yangını tatbikatı faciayla bitti. San Juan eyaletinde düzenlenen tatbikata katılan Bell 412 tipi helikopter ile sabah saatlerinde iletişimin kesilmesinin ardından arama-kurtarma operasyonu başlatıldı. Helikopter destekli arama-kurtarma operasyonu sonucu helikopterin enkazına ulaşıldı. Kazada, 7 kişi hayatını kaybetti. San Juan Eyalet Valiliği, helikopterde hayatını kaybeden arasında eyalet sivil savunma müdürü, itfaiye şefi ve emniyet müdür yardımcısının bulunduğunu açıkladı. Kazanın nedeni henüz bilinmezken, soruşturma başlatıldı.

Arjantin Federal Acil Durum Yönetim Ajansı tarafından kiralanan helikopterin tatbikatın ardından yangını söndürme operasyonları yürütmek üzere batıdaki La Rioja eyaletine gitmesinin planlandığı aktarıldı.